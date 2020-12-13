شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلق الصلاة فى المساجد للحد من تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت موريتانيا تعليق الصلاة في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الإسلامية بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم الأحد إن القرار يأتي بناء على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطني للأئمة.

وقررت الوزارة في نفس السياق نزع أفرشة جميع المساجد، وأن تقام الصلوات في المساجد بالإمام والمؤذن فقط، أما صلاة الجمعة فتم تعليقها حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الموريتانية قد بدأت اليوم الأحد حظر تجول جزئي على عموم التراب الوطني، يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

كما أعلنت انتهاء الدوام في الإدارات عند الساعة الرابعة مساء، وفرضت عدداً محدوداً لركاب السيارات، وخاصة سيارات النقل، مع فرض ارتداء المسافرين للكمامات.

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