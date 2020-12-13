شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يوجه بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم الأحد، بفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز) العراقية أن الغانمي زار اليوم محافظة نينوى وبحث أهم تطورات المشهد الأمني والخدمي فيها .

وأكد وزير الداخلية خلال الزيارة على أهمية التعاون مع المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم من خلال فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه.

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