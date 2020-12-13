شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أغنى رجل في البرازيل من أصول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوفاة أغنى رجل في البرازيل من أصول لبنانية جوزيف صفرا عن عمر يناهز 82 عاما وذلك لأسباب طبيعية.

ونعت صحيفة "L’Orient Le Jour" اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية بنعي صفرا والذي اعتبرته من أغنى رجال المصارف في العالم.





ونشرت الصحيفة سيرته الذاتية والتي جاء فيها أنه ولد عام 1938 في العاصمة بيروت وهو من الجالية اليهودية اللبنانية انتقل إلى البرازيل عام 1962 مع أسرته لإدارة المصرف العائلي هناك.

وبحسب الصحيفة، أصبحت مجموعة صفرا فيما بعد إمبراطورية مالية، موجودة اليوم في أكثر من 25 دولة وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" فإن جوزيف صفرا كان أغنى رجل في البرازيل وكان يحتل المركز 63 في العالم وتقدر ثروته بنحو 23.2 مليار دولار.

وتبرع صفرا بجزء من هذه الثروة لمشاريع البحوث الطبية كما حصل على منحوتات من قبل Auguste Rodin للتبرع بها إلى Pinacoteca de Sao Paulo، أحد المتاحف الرئيسية في المدينة.

جدير بالذكر، ان عاد مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس ليصبح مرة ثانية أغنى رجل في العالم تتجاوز ثروته 200 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم شركته.

وعادت ثروة بيزوس لتتجاوز تلك الثروة مع ارتفاع أسهم شركته استعدادا لحدث التخفيضات السنوي (Prime Day) الذي تقيمه الشركة.

وأصبح بيزوس أول شخص على الإطلاق تتجاوز ثروته 200 مليار دولار في أغسطس الماضي، لكنه سرعان ما تراجع إلى ما دون المستوى المطلوب، مع تراجع سعر أسهم أمازون قليلا، إلا أنه استطاع مجددا تجاوز مبلغ تلك الثروة مع ارتفاع الأسهم بمقدار 5.3% وهو ما رفع صافي ثروته بنحو 9 مليارات دولار.

وأسس بيزوس شركة "أمازون" عام 1994، وهو رئيسها التنفيذي، ويمتلك نسبة كبيرة من هذه الشركة العملاقة، مع حصة تزيد قليلا عن 11% من الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار.