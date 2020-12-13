السعودية تبدأ الرصد الآلي لمخالفات المسارات المرورية في 5 مدن

وأضافت الإدارة في تغريدة على "تويتر"، أن المناطق التي سيشملها الرصد الآلي هي (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات).

وبدأ الرصد الآلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكدت المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وشددت على أن

الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، بحسبصحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية.

ووفقا للإدارة، فإن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.