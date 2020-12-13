وقال موقع وكالة الأنباء الجماهيرية "أوج" إن: القذافي أشرف بنفسه على الصلح بين عائلتي "الدواقل" و"الجطالوه" المنتميتان إلى قبيلة القذاذفة.
وعلى حسابه بموقع "فيسبوك" كتب المواطن الليبي الشيخ أبوسبيحة محمد اشتيوي: "بفضل الله وتوفيقه تم التوقيع على سند الصلح بين العائلتين".
وأضاف قائلا: "نتقدم بالشكر لخوتنا قبائل ورفله وقبائل المنطقة الشرقية وخوتنا المقارحة وكل القبائل الليبية التي ساهمت في هذا العمل الجبار".
من جهته، أشاد المتحدث باسم قبيلة القذاذفة بالدور الذي لعبه سيف الإسلام القذافي في توقيع الصلح.
ونقل الموقع عن المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن القذافي ظل على تواصل مستمر مع العائلتين حتى تحقق الصلح.
ويأتي الصلح بعد أن أعطت قبيلة القذاذفة، تفويضا لقبائل ورفلة، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني في حل الخلاف الذي تسبب اندلاع صراع مسلح بين العائلتين في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية سيف الإسلام القذافي... إنهاء نزاع مسلح بين عائلتين في سبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.