ونقلت وكالة "سانا" اليوم الأحد، عن مصدر في الجهات المختصة أن العثور على هذه الأسلحة جاء:
© Sputnik . FIRAS ALAHMAD
وأوضح المصدر أن المضبوطات شملت: "عشرات البنادق الآلية وقناصات من نوع "شتاير" ورشاشات 23 مم و12.7 مم وقنابل دفاعية وهجومية وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف "ار بي جي" من مختلف العيارات منها الفراغي والمتفجر والترادفي المخصص للتعامل مع الأهداف المدرعة والمحصنة إضافة إلى عتاد متنوع بينه إسرائيلي الصنع وكميات من الذخائر الخفيفة والرشاشات وتجاوزت كمياتها 300 صندوق وبحدود أكثر من 230 ألف طلقة".
وأشار المصدر إلى أن "حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات التي دحرها الجيش العربي السوري".
وبعد تحرير مناطق الجنوب والوسط السوري من الإرهاب، عثرت وحدات الجيش خلال عمليات التمشيط على الكثير من المستودعات المليئة بالأسلحة التي كان يمتلكها الإرهابيين قبل انسحابهم، كما تقول السلطات السوري أن بعض الأسلحة منشأها إسرائيلي وأن الجماعات المسلحة كانت تتلقى دعما من قبل إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على أسلحة إسرائيلية وطائرة مسيرة جنوبي سوريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.