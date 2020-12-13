العثور على أسلحة إسرائيلية وطائرة مسيرة جنوبي سوريا... فيديو

ونقلت وكالة "سانا" اليوم الأحد، عن مصدر في الجهات المختصة أن العثور على هذه الأسلحة جاء:

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"خلال المتابعة الأمنية الدقيقة وبالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية". وكشف أنه: " تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر المتوسطة والثقيلة والخفيفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى طائرة استطلاع".

وأوضح المصدر أن المضبوطات شملت: "عشرات البنادق الآلية وقناصات من نوع "شتاير" ورشاشات 23 مم و12.7 مم وقنابل دفاعية وهجومية وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف "ار بي جي" من مختلف العيارات منها الفراغي والمتفجر والترادفي المخصص للتعامل مع الأهداف المدرعة والمحصنة إضافة إلى عتاد متنوع بينه إسرائيلي الصنع وكميات من الذخائر الخفيفة والرشاشات وتجاوزت كمياتها 300 صندوق وبحدود أكثر من 230 ألف طلقة".

وأشار المصدر إلى أن "حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات التي دحرها الجيش العربي السوري".

وبعد تحرير مناطق الجنوب والوسط السوري من الإرهاب، عثرت وحدات الجيش خلال عمليات التمشيط على الكثير من المستودعات المليئة بالأسلحة التي كان يمتلكها الإرهابيين قبل انسحابهم، كما تقول السلطات السوري أن بعض الأسلحة منشأها إسرائيلي وأن الجماعات المسلحة كانت تتلقى دعما من قبل إسرائيل.