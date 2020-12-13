"احتلال أراضي"... تحذير إسرائيلي من مواجهة مقبلة مع حزب الله

وأفاد المركز في دراسة مطولة، نشرت مقتطفات منها، مساء اليوم الأحد، بأنه في حال دخول إسرائيل في مواجهة محتملة مع أي من حزب الله اللبناني أو حركة حماس، فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه تهديدا، غير مسبوق، مقارنة بالمواجهات السابقة مع كليهما (حزب الله وحماس).

وأوضح المركز الإسرائيلي أن الجبهة الداخلية الشمالية لبلاده ستواجه حربا شرسة من الحزب اللبناني (حزب الله) والحركة الفلسطينية (حماس)، حيث من المتوقع سقوط مئات الصواريخ والقذائف يوميا، فضلا عن إضرار البنية التحتية الاستراتيجية والمرافق الحيوية للبلاد.

وشدد مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، من أن حزب الله سيحاول العمل على احتلال مناطق مأهولة بالسكان في منطقة الجليل الشمالي أو هضبة الجولان السورية المحتلة، أو غيرها.

سبق أن حذر أكثر من مسؤول إسرائيلي من خطورة ما يملكه حزب الله اللبناني في الشمال، وحركة حماس في الجنوب من قدرات عسكرية، يمكنهما إلحاق الضرر بالبنية التحتية الإسرائيلية، ومحاولة احتلال أجزاء من هضبة الجولان أو الجليل في الشمال الإسرائيلي.