كسوف شمسي غير مشاهد بالمملكة غدًا الإثنين

تشهد أجزاء من العالم، يوم غدٍ الإثنين، كسوف الشمس الثاني والأخير للعام 2020، والذي يُشاهد كلياً في الأرجنتين وتشيلي وجزئياً في أجزاء من جنوب أمريكا.

من جانبه، وحذّر رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز حسن عسيري، من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين.

وبيّن عسيري أن الكسوف القادم سيكون كسوفاً حلقياً، وسيحدث في 10 يونيو 2021 ويُشاهد في كل من روسيا وشمال كندا وغرينلاند.

وأضاف بأن الكسوف يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض.

كما أشار إلى أنه عند حدوث الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس، بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجماً من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.