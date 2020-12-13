شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة 135 مركبة لعملاء شركات التأجير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي تورط بمصادرة (135) مركبة بعد جمع معلومات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها، في الموقع الذي خُصص لإخفائها في الرياض.

وأوضحت شرطة الرياض أن التشكيل العصابي يتكون من 5 متهمين (مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الانتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما ضبط عددٌ من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.