شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تكشف عن 3 أعراض جانبية لـ «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استعرض دكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، بعض الأعراض الجانبية للقاح كورونا. وأوضح الهرف، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، أن اللقاح آمن وفعال وذو جودة عالية وليس له أعراض جانبية مقلقة. وأضاف “الهرف” أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تشبه الأعراض الجانبية للقاحات الأخرى كالتالي: – ألم في موضع الحقن – ارتفاع درجة الحرارة – غثيان وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، أن كل هذه الأعراض الجانبية مؤقتة وغير خطيرة ويمكن التعامل معها.

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