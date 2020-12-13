الجيش الإسرائيلي يطلق النار على حدود لبنان.. ما القصة؟

وأطلقت قوة من الجيش النار في الهواء بعد رصد 4 أشخاص اقتربوا من كيبوتس (مزرعة تعاونية) مانارا القريبة من السياج الحدودي مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على "تويتر": رصدت "قوات الجيش أربعة مشتبهين اقتربوا من السياج الحدودي في وقت سابق اليوم".

وأضاف: "باشرت قوات الجيش التي هرعت إلى المكان بتنفيذ أمر اعتقال لمشتبهين قامت خلاله بإطلاق النار في الهواء، وفي أعقاب ذلك ابتعد المشتبهين من المكان".

ولم يعلق لبنان رسميا على الواقعة حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، لكن مصدرا أمنيا لبنانيا قال لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار اليوم من أحد مواقعه العسكرية في تلة العباد باتجاه عدد من المدنيين في نطاق بلدتي ميس الجبل وحولا الحدوديتين دون أن يصاب أحد بأذى".

وأضاف المصدر"خلال تواجد مجموعة من المدنيين في المنطقة لجمع الخردة والحطب قرب أحد مراكز اليونيفيل (قوات حفظ السلام بجنوب لبنان)، قام الجيش الإسرائيلي الموجود في تلة العباد بإطلاق النار لترهيبهم وتحريك دبابة كانت متمركزة في المنطقة وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني وقامت بالتحقيق مع المجموعة المدنية".

ومنذ يوليو/تموز الماضي يحافظ الجيش الإسرائيلي على حالة من التأهل على الحدود مع لبنان تحسبا لاستهداف جنوده من قبل "حزب الله" الذي هدد بالانتقام لمقتل أحد عناصره آنذاك في قصف جوي منسوب لإسرائيل في محيط مطار دمشق الدولي.