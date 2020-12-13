وزارة الدفاع السعودية تحدد 10 شروط للقبول بوظائف عسكرية جديدة

ومن بين الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ویستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

ويشترط أن يكون المتقدم حسن السیرة والسلوك غیر محكوم علیھ بالإدانة في جریمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمره عن 17 عاما، ولايزيد عن 40 عاما، وألا يقل طوله عن 160 سم مع ضرورة تناسب الطول مع الوزن.

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كذلك فمن بين الشروط؛ ألاّ يكون المتقدم موظفاً في أية جهة حكومية، وأن يكون لائقاً طبياً.

كما يشترط، أن تتوفر في الفرد الفني المؤھلات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة، وألا یكون متزوجا من غیر سعودیة، وأن يجتاز المقابلة الشخصیة واختبار اللیاقة البدنیة واختبار التخصص، وأن يكون لائقًا طبیًا للخدمة العسكریة، ویجتاز جمیع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وكانت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع قد أعلنت بدء استقبال طلبات القبول والتجنيد لعدد من الوظائف العسكرية للرجال للفترة الأولى لعام 1442هـ، اعتبارا من اليوم الأحد.

الإدارة دعت من يرغب في التقدم للوظائف المعلنة؛ الاطلاع على تفاصيلها وشروط وإجراءات التقديم من خلال زيارة بوابة القبول الموحد.