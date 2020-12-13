الرئيس الجزائري يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويؤكد عودته إلى البلاد قريبا

الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في كلمة متلفزة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد:

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"الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة"، مضيفا "منذ ما يقرب شهرين غادرت للخارج بسبب وباء كورونا .. واليوم الحمد لله وبفضل أطبائنا في الجزائر والأطباء في ألمانيا بدأت طريق التعافي الذي ربما يأخد أسبوعين أو ثلاثة".

وتابع الرئيس الجزائري "طالبت باستكمال تحرير قانون الانتخابات الجديد في أجل أقصاه 15 يوما لتكملة العملية التي تأتي بعد الاستفتاء على الدستور".

وأشار إلى أنه "بخصوص الأوضاع السياسية في المنطقة، فالجزائر أقوى مما يظنه البعض وما يجري اليوم كنا في انتظاره ولن يزعزع الجزائر".

وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر مستشفى ألماني يعالج فيه من فيروس كورونا، موضحة أنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.

لكن في اليوم التالي، صباح الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قالت الرئاسة في بيان إن الرئيس في طريقه إلى الشفاء، وسيعود بعدها إلى الجزائر، لكنه سيبقى في ألمانيا بعض الوقت لقضاء فترة النقاهة، كل ذلك ولم يظهر الرئيس علانية منذ سفره، وسط تساؤلات وشائعات عديدة.