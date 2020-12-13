الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في كلمة متلفزة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد:
© REUTERS / Ramzi Boudina
وتابع الرئيس الجزائري "طالبت باستكمال تحرير قانون الانتخابات الجديد في أجل أقصاه 15 يوما لتكملة العملية التي تأتي بعد الاستفتاء على الدستور".
وأشار إلى أنه "بخصوص الأوضاع السياسية في المنطقة، فالجزائر أقوى مما يظنه البعض وما يجري اليوم كنا في انتظاره ولن يزعزع الجزائر".
وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر مستشفى ألماني يعالج فيه من فيروس كورونا، موضحة أنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.
لكن في اليوم التالي، صباح الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قالت الرئاسة في بيان إن الرئيس في طريقه إلى الشفاء، وسيعود بعدها إلى الجزائر، لكنه سيبقى في ألمانيا بعض الوقت لقضاء فترة النقاهة، كل ذلك ولم يظهر الرئيس علانية منذ سفره، وسط تساؤلات وشائعات عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويؤكد عودته إلى البلاد قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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