فاروق جعفر وعمرو أديب... بماذا وصفهما مرتضى منصور في الفيديو المحذوف؟

وبحسب وسائل إعلام مصرية فرغت محتوى الفيديو فإن مرتضى تحدث عن فاروق جعفر مهاجما إياه على ما قال إنها مواقفه الأخيرة، وقال: "أنا مستاءً من موقف فاروق"، مؤكدا أنه سعيد أن الأيام تبين له من يحبونه بصدق، ومن يتعاملون معه لمصالحهم.

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وكان مرتضى قد نشر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثم حذفه بعد عشر دقائق من نشره، وقد تضمن هذا الفيديو تصريحات وأوصاف قوية طالت كثيرين.

وتوعد مرتضى عمرو أديب مقدم البرامج المصري قائلا له: "هنتقابل قريبا يا عمرو، ولن أترك حقي معك".

وضمن من هاجمهم مرتضى أيضا عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الزمالك، مؤكدا أن اللاعبين لا يريدونه معهم، قائلا: كانت هناك أزمة عنيفة داخل الفريق خلال مباراة طلائع الجيش بنصف نهائى كأس مصر وتم طرده (عبد الحليم علي) من غرفة خلع الملابس.

أيضا شن مرتضى هجوما شديدا على من أسماهم "رموز القلعة البيضاء، بسبب موقفهم الأخير من تجميد مجلس إدارة الزمالك"، مؤكدا أنهم "ولا حاجة".

وقال: "أين رموز نادى الزمالك.. فين غانم سلطان فين أحمد عبدالحليم وغيرهم.. انتوا فين.. رسالتى لكم: الأسود لا تموت".

وأضاف: "تم محاربة حصولى على لقب دوري أبطال أفريقيا حتى لا يقف مرتضى منصور على منصة التتويج".

وتابع، "حديثي عن أن نادى القرن الحقيقي هو الزمالك وراء ما يحدث معى، بجانب قطر التى تريد الإطاحة بى".

وتضمن الفيديو ثناء واحدا وتحية وجهها مرتضى منصور إلى تركي آل الشيخ بسبب موقفه الأخير معه بعد رحيله عن القلعة البيضاء.