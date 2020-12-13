شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية فى تعز باليمن للتنديد بجريمة قصف الحوثى للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت السلطة المحلية والرياضيين بمحافظة تعز جريمة استهداف مليشيا الحوثى الانقلابية للنادى الأهلى بالقذائف والذى أدى إلى مقتل الكابتن ناصر الريمى ونجله فى القصف وإصابة أطفال أخرين مطالبين بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. وفق سبأ.

وخلال الوقفة الاحتجاجية للسلطة المحلية ومكاتبها والرياضيين بالمحافظة، استنكر وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوى المخلافى، الجريمة الإرهابية التى ارتكبتها مليشيا الحوثى يوم امس بقصف ملعب اكاديمية النادى الأهلى بمدينة تعز، والذى أسفر عن استشهاد الكابتن ناصر الريمى لاعب نادى الطليعة ونجله عمران وجرح الأطفال كرم شوقى ورمزى شوقى أثناء تأديتهم التمارين الرياضية.

وأضاف أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لنهج مليشيا الحوثى المدعومة من ايران فى قصف الأعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى وجريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

وطالبت الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولى والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة التى راح ضحيتها مدنيين أبرياء غالبيتهم من الاطفال، والعمل على بتصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية" وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.