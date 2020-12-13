شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس يدعو رجال أعمال بلاده لدعم الاستثمارات التونسية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، رجال الأعمال والاقتصاديين من أجل مضاعفة الجهد وتدعيم الاستثمارات التونسية في فرنسا وربط جسور التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس وسائر بلدان العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ونوه المشيشي - خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر السفارة التونسية بباريس، بعدد من رجال الأعمال التونسيين والاقتصاديين - بالدور الهام الذي يلعبه رجال الأعمال التونسيين الناشطين في فرنسا في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتدعيم الدبلوماسية الاقتصادية.

من جانبهم، أعرب رجال الأعمال التونسيين عن رغبتهم الكبيرة في مد يد المساعدة لتونس والعمل مع الحكومة لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين على وجود فرص هامة ومجالات واعدة للاستثمار سواء في تونس أو في فرنسا يجب استغلالها بشكل أمثل.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تونس يدعو رجال أعمال بلاده لدعم الاستثمارات التونسية بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.