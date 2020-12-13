شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة التعاون الإسلامى يبحث العلاقات مع السفير الأمريكى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون عبر إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال السلم والأمن.

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