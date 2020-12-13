شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفرض حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت السلطات الموريتانية حظرا للتجوال ابتداء من اليوم الأحد، وذلك للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية- في بيان اليوم - إنه في إطار متابعة الإجراءات الإحترازية ضد جائحة كوفيد 19، يعلن وزير الداخلية واللامركزية بدء سريان حظر التجول على امتداد التراب الوطني ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وطلبت الوزارة من المواطنين الالتزام والتقيد بالضوابط المطبقة في مثل هذه الظروف.

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