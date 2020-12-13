شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الإمارات" تشغل إيرباص A380 العملاقة إلى البحرين في يومها الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت طيران الإمارات تشغيل إحدى طائراتها الإيرباص A380 "العملاقة" إلى البحرين لمرة واحدة يوم 15 ديسمبر، وقالت الشركة أن ذلك يأتي لتلبية الطلب الكبير على السفر في اليوم الوطني الـ49 للبحرين.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلتيها "ئي كيه 839/ 840" بطائرة A380 وتغادر الرحلة يوم 15 ديسمبر مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 عصرا وتصل إلى البحرين في الساعة 4:25 عصرا أما رحلة العودة فتقلع من مطار البحرين الدولي في الساعة 5:45 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 8 مساء.

ووفق تقرير نشرته موقع العين الإماراتى يتوفر أمام عملاء طيران الإمارات من البحرين خيار إجراء اختبار "كوفيد-19" - PCR - مجانا عند وصولهم إلى دبي أو إجراء الفحص مسبقا قبل 96 ساعة من مغادرتهم البحرين ما يجعل الأمر أكثر ملاءمة لمن يعتزمون مباشرة الاستمتاع بعطلاتهم.

ولا يحتاج القادمون من البحرين وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان إلى إجراء فحص "PCR" مسبق حيث يتوفر لهم الفحص مجانا عند وصولهم في مطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات احتفلت هذا العام بمرور 20 سنة على إطلاق خدمتها إلى البحرين ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 6 ملايين مسافر بين البحرين ودبي وتشغل الناقلة حاليا رحلتين يوميا إلى المملكة وتتيح لعملائها مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي إلى 99 وجهة عالمية في الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى.

وكانت طيران الإمارات سيرت الطائرة A380 في رحلات لمرة واحدة إلى المملكة في ست مناسبات سابقة بما في ذلك خلال مواسم الإقبال على السفر واليوم الوطني للبحرين في عام 2017 كما عرضت الطائرة ذات الطابقين مرتين خلال معرض البحرين الجوي.