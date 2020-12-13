رئيس بيونتيك يعلن موعد السيطرة على كورونا بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الدكتور أوغور شاهين مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية التي أنتجت مؤخرا مع شركة فايزر لقاحها لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي "كوفيد-19" ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.



وقال شاهين " نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات".

وأوضح إن الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمئة من الأمريكيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق،، مشيرا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتي فايزر وبيونتيك، مما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

وكان شاهين، الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك قد قال " في حديث مع وكالة "رويترز" في وقت سابق، إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يتمثل بزيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر."

وتابع قائلا إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.