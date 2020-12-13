إسرائيل تتحدث عن 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الاستيطان صاغت مجموعة من النقاط الرئيسة للمخطط الإسرائيلي، والذي تم تجميده بسبب خلافات بين وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الاستيطان تساحي هنغبي.

وأفادت بأن المخطط الإسرائيلي يعني شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها، حيث تم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى.

ومن المتوقع الموافقة الإسرائيلية، وحل الخلاف بين غانتس ووزير الاستيطان، على ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤول بوزارة الدفاع أن الخلاف يتمحور حول تخوف الوزارة من شكوى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد شرعنة المستوطنات.