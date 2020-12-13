الخارجية السورية تطالب اليونسيف بدعم القطاع المدرسي الذي دمره الإرهاب

وعبر الوزير المقداد عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة اليونيسف في سوريا ولا سيما في مجالي التعليم والصحة، وفقا لوكالة "سانا".

وأكد المقداد أن: " الحكومة السورية مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة للمنظمات الدولية العاملة في سوريا بما يكفل تقديم أنشطة إنسانية فعالة تسهم في زيادة قدرة الشعب السوري على مواجهة التحديات الراهنة التي أوجدتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية".

وفي هذا السياق أكد الوزير المقداد على:

"ضرورة زيادة اليونيسف حجم أنشطتها الإنسانية في سورية وتكثيف إمكانياتها وخاصة في دعم القطاع المدرسي الذي دمر الإرهاب جزءا كبيرا منه وفي بذل المساعي للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا لتجاوز آثار هذه الأزمة الصعبة".

وحضر اللقاء من الجانب السوري.. السفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ونداء السوسي من إدارة المنظمات ويامن بدر من مكتب الوزير، ومن اليونيسف بو فيكتور نيلوند الممثل القطري لليونيسف وبشار الأطرش مسؤول العلاقات الخارجية والبروتوكول لدى اليونيسف.