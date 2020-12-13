"100 مليون مدعوس عليهم"... مسؤول إماراتي يقترح ضم إسرائيل وإيران للجامعة العربية

وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الأوسط.. تكون فيها إيران وإسرائيل إلى جانب العرب"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "مش معقولة يكون مائة مليون إيراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم، مهما كان الإيرانيين جيران"، على حد تعبيره.

​وكان فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، قال إن صادرات بلاده إلي الدول العربية وصلت إلى 8.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 20 مارس/ آذار.

وكشف بيلتن، في تصريح له، حول الدول الـ20 الأولى المستهدفة بالصادرات الإيرانية عن تواجد الصين والعراق والإمارات في المراتب الثلاثة الأولى، وتابع: "الدول العربية الخمس في قائمة الدول الـ20 الأولى المستهدفة بالصادرات الإيرانية هي العراق في المرتبة الثانية بنحو 5.3 مليار دولار والإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 مليار دولار وعمان في المرتبة 13 بـ 244 مليون دولار".