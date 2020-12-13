وبحسب موقع النشرة اللبناني فقد تضمن القرار الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.
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وقد نص القرار على منع الخروج إلى الشوارع والطرقات يومياً من الساعة الـ 11 والنصف مساءً وحتى الـ 5 من صباح اليوم التالي.
وقد سمح القرار بإقامة الحفلات العامة والخاصة أو المناسبات الاجتماعية والثقافية، وذلك بقدرة استيعابية بمعدل 25% في الداخل و50% في الخارج على أن لا يزيد عدد الحضور عن 100 شخص بجميع الأحوال.
يذكر أن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، كان قد أعلن في الأول من نوفمبر أيضا، عن إقفال 115 بلدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.
وأكد بيان الوزارة وقتها أنه يمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي كذلك أمرت وزارة الداخلية بإغلاق الحانات والملاهي الليلية حتى إشعار آخر، وفرضت إجراءات عزل محلية في 169 قرية ومنطقة في أنحاء البلاد.
كما عاودت وقتها فرض حظر التجول من الواحدة صباحا وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وألزمت كذلك المواطنين بوضع الكمامات أثناء التنقل والسفر، وهي من الإرشادات التي تراخوا في تطبيقها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية اللبناني: حظر تجوال من الـ11 ونصف مساء وحتى الـ5 صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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