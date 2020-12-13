سياسية يمنية: حكومة بلا نساء لا شرعية لها

وكتبت الوزيرة السابقة "مشهور" في تغريدة لها على منصة "تويتر" : "أي حكومة يمنية دونما مشاركة المرأة لا شرعية لها وهي مرفوضة".

وأكدت مشهور إنه ومنذ العام 2001 والمرأة مشاركة في كل الحكومات السابقة، وفقا لموقع صحيفة "عدن الغد" الإلكتروني.

وأضافت بالقول:

"منذ عام ٢٠٠١ لم يتم تشكيل حكومة دون نساء وما فعلته الأحزاب الآن من تقاسم ومحاصصة سياسية وجغرافية، واستبعاد النساء صادم وغير مقبول ولو كنت عضوة في أي حزب لقدمت استقالتي من حزب لايحترم الحقوق السياسية للمرأة ويعطيها نفس الفرص التي يعطيها لأعضائه".

الجدير بالذكر أن اليمنية حورية مشهور تحولت من وزيرة إلى لاجئة في ألمانيا، حيث اضطرت مشهور إلى مغادرة اليمن واللجوء إلى ألمانيا، وهي في نحو الستين من العمر تنشط حاليا في إدماج اللاجئين.