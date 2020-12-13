القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح... صور

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية في "تويتر": خلال عمليات "الوعد الصادق" في البصرة، تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من القاء القبض على 19 مطلوبا".

وأشار رسول إلى "العثور على 7 بندقية كلاشنكوف، والسيطرة على 71 هاون ومقذوف، وضبط عملة عراقية مزورة فئة 10 الف دينار، بالإضافة إلى ضبط عملة أمريكية مزورة فئة 100دولار قيمتها 12 ألف دولار".

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.