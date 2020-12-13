«هدف» يعلن عن 16 ألف فرصة تدريبية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن طرح 16 ألف فرصة تدريبية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل في عدة مجالات. وأوضح الصندوق أن الدورات تهدف لتطوير مهارات المتدربين في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة، من خلال برامج تتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل. وأشار إلى أن التقديم لهذه الدورات متاح عبر منصة “دروب“، وسيستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وسيتم التدريب إلكترونياً عبر منصات عالمية لمدة 6 أشهر.

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