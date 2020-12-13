شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: سحب ممطرة بجازان وعسير ورياح نشطة على الشمالية وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ، عبدالله المسند ، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، مشيراً إلى أنها ستكون سهود ومهود عدا أجزاء من منطقتي عسير وجازان فمن المتوقع أن تتشكل بها السحب التي قد تكون ممطرة.

وتوقع المسند نشاط رياح جنوبية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.

ونشر المسند درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في المملكة ، حيث سجلت رفحاء أدني درجة بمقدار 6.5 درجة مئوية، فيما سجلت جيزان درجة حرارة أعلى مقارنة بباقي المحطات، ووصلت درجة الحرارة بها 23.7 درجة مئوية.