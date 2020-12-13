قناع وجه مغلف بالملح لقتل الفيروسات بفعالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طورت باحثة كندية، قناع وجه ثورياً يحتوي على طبقة من المحلول الملحي الذي يعمل على إذابة القطرات التي تحتوي على فيروس كورونا قبل أن تتمكن من الوصول إلى الوجه.



ووفق ما نقلت صحيفة «سي بي سي» أونلاين، قالت إيلاريا روبينو، الحاصلة على درجة الدكتوراه حديثاً من قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد بجامعة ألبرتا الكندية، إن المحلول الملحي والمائي الذي يغطي الطبقة الأولى أو الوسطى من القناع سيذيب القطرات قبل أن تتمكن من اختراق غطاء الوجه. وبحسب روبينو، فإن تبخر السائل يؤدي إلى نمو بلورات الملح مرة أخرى، والتي تعمل كسلاح شائك يقوم بإتلاف البكتريا أو الفيروس خلال وقت لا يتجاوز الخمس دقائق.