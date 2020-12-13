وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان نقلته بوابة "أفريقيا للأخبار"، إنها أصدرت تعميما موجها لمديري مستشفيات العاصمة بأنه نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في نواكشوط، تقرر تعليق جميع العمليات الجراحية والاستشارات غير الاستعجالية حتى إشعار آخر.
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وطالبت وزارة الصحة الموريتانية من مديري المستشفيات في العاصمة الإبقاء فقط على أقسام الطوارئ بأقل طواقم ممكنة وتوزيع الطواقم الصحية الأخرى على مواقع التكفل بالمصابين بفيروس كورونا حسب الحاجة.
وطلبت موريتانيا من مديري المستشفيات اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التعميم بشكل صارم وفي أسرع وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا... إيقاف جميع العمليات الجراحية بمستشفيات نواكشوط بسبب تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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