إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان 126240 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى عُمان، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 126240 إصابة، وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن حالات الوفيات بلغت 1471 حالة بنسبة 16ر1%، والمتعافين 118048 شخصا؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر93%، موضحة أن عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 10 حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 115 حالة، وفي العناية المركزة 57 حالة.

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