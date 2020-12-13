مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين يناقش الآثار الخطيرة للاحتلال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة أعمال دورته (105) غدا الاثنين، الذى ينظمه قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، عبر "الفيديو كونفرانس".

يشارك في المؤتمر ممثلو الدول والجهات التالية "مصر، فلسطين، الأردن، لبنان - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – منظمة التعاون الإسلامي – المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).



صرح السفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية بأن المؤتمر سيناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلى وممارساته العنصرية على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني، من خلال رصد تلك الممارسات وانعكاساتها على مدينة القدس، وكذلك جدار الفصل العنصرى، الاستيطان والهجرة، متابعة تطورات الانتفاضة، اللاجؤون الفلسطينيون، نشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية، التنمية في الأراضي الفلسطينية .



وأضاف أبو على أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تواكب المستجدات للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الاونروا لتجاوز أزمتها المالية.



وأوضح أبو على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) تواصل متابعة ورصـد كافة الانتهاكات الإسرائيلية وتقوم بإعداد تقارير متخصصة يتم تعميمها على الدول الأعضاء وبعثات الجامعة في الخارج وكذلك جميع المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات العلاقة.

ومن المقرر أن يرفع المؤتمر توصياته إلى الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى مارس 2021 للنظر فى اعتمادها.