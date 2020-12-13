شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابيين اثنين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين في بغداد، وذكر بيان للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية،واللذين عملا ضمن ما يسمى مفارز ابو ليث الانصاري تحت كنى ( ابوحاتم، وابو عناد)المشتركة بتنفيذ عمليات الاعدام التي طالت المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى،"مبينا ان" الارهابيين اشتراكا بعمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة".

واضاف انه"تم تدوين اقوالهما بالاعترافات ابتدائيا وجرى ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما".