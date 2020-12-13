الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، إصدار الوزارة ترخيصا لاستخدام الطوارئ للقاح (فايزر - بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال البدر - في تصريح صحفي - إن الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية؛ حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأوضح أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.