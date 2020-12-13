شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطوات إلغاء الشهادة الضريبية في حالة رغبة المستفيدين بذلك.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنّه في حال الرغبة بإلغاء تسجيل العميل في ضريبة القيمة المضافة، يمكنه تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر حسابك من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة».

جاء ذلك ردًا على استفسار تلقته الهيئة، بخصوص كيفية إلغاء الشهادة الضريبية لمحل تجاري قديم، وفتح شهادة أخرى لمحل آخر في نفس السجل التجاري.