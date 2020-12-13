شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القبض على وافدين يديرون مصنعاً للخمور بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت قوة المساندة والمهمات التابعة للإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية، من ضبط مصنعاً للخمور يديره وافدين من نيبال، في سيهات.

واحتوى المصنع على أكثر من 19 ألف لتر من الخمور، بالإضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في صناعة الخمور .

وتم تسليم الأشخاص وما بحوزتهم والمضبوطات لمركز شرطة سيهات لاستكمال الإجراءات اللازمة.