شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» لـ«مالكي الإبل»: المرور عبر «معابر الجمال» أو التنسيق مع الجهات المختصة يُجنبك المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مالكي الإبل للحرص على المرور عبر معابر الجمال أو التنسيق مع الجهات المختصة لذلك. وأوضحت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسايها بتويتر ، أن التنسيق لعبور الحيوانات يجنب مالكها الوقوع في المخالفة، ويحافظ كذلك على حياة مستخدمي الطرق.

كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الطرق» لـ«مالكي الإبل»: المرور عبر «معابر الجمال» أو التنسيق مع الجهات المختصة يُجنبك المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.