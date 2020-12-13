شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ4 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 –واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 4 مساءً.