رئيس الوزراء السوداني يزور إثيوبيا

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فإن الزيارة تمتد ليومين وتستهدف بحث عدة ملفات، إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية، ذات اهتمام مشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة، كذلك سبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.
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جدير بالذكر أن الزيارات بين المسؤولين السودانيين والإثيوبيين قد توالت في الأشهر الأخيرة على مستوى رفيع.
حيث زار رئيس مجلس السيادة السوداني إثيوبيا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقبله وتحديدا في نهاية أغسطس/ آب زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السودان.
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