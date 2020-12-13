إعلام: القوات الأمريكية تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري إلى العراق

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر خاصة أن "القوات الأمريكية أخرجت رتلا محملا بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".
وبحسب الوكالة السورية فإن الرتل يتألف من 85 آلية وصهاريج تحمل كميات كبيرة من النفط السوري المسروق، بالإضافة إلى عدد من العسكريين الأمريكيين الذين توجهوا إلى العراق عبر معبر الوليد غير الرسمي".
وأضافت المصادر الميدانية أن القوات الأمريكية كانت تتألف من 16 مدرعة عسكرية رافقت الرتل النفطي عبر الحدود السورية إلى العراق.
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