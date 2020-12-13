شكرا لقرائتكم خبر عن الراي الكويتية ترصد تحديات أمام الحكومة الجديدة أبرزها "تطعيم كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت صحيفة الراي الكويتية عددا من التحديات والاستحقاقات التى تقابل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكان ابرزها مواصلة جهود محاصرة وباء «كورونا» وتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان الكويت، واستمرار محاربة تجّار الإقامات وحل أزمة العمالة المخالفة وإعادة التشغيل الكامل للمطار،اضافة إلى حسم اختبارات «الثانوية» ومعالجة ثغرات «التعليم عن بعد»... جملة من التحديات والاستحقاقات الكبرة تنتظر الحكومة الجديد على حد تعبير الصحيفة.

ورصدت الراي أكثر من 160 تحدى ووضعتها أمام 19 وزارة وهيئة حكومية وقالت أن بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، ومن بينها استحقاقات عالقة منذ سنوات، وأخرى أساسية للبناء عليها في المستقبل.

ومن الملفات التي تحتاج حلولاً جذرية بحسب الصحيفة: التعامل مع ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية في ظل عدم وجود مشاريع جديدة، واستمرار «الإحلال» في الوظائف، ووضع تعديل «التركيبة السكانية» موضع التنفيذ، وإيجاد حلول لمعضلة «تطاير الحصى» ومواصلة سفلتة الطرق، وأيضاً معالجة شبكات الصرف لمنع تكرار غرق الشوارع.

ومن بين الاستحقاقات أيضاً: إقرار قانون العمل الخيري الجديد، وحل النقص الكبير في أعداد المعلمين، وإقرار وتفعيل قانون الإقامة الجديد، وإغلاق ملف «العلاج بالخارج» وديونه.

وقالت الصيحفة أن هناك تحديات تواجه سياسة الكويت الخارجية التي دأبت على انتهاج سياسة معتدلة ومتوازنة عنوانها «الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي»، وفق أسس محددة تهدف إلى تحقيق ركائز السلم والأمن الدوليين وتسعى الى تحقيق مبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام. ولكن تبقى هناك ملفات تنتظر من وزير الخارجية المقبل التعاطي مع تحدياتها.

فضلا عن متابعة أحوال المواطنين في الخارج، مع ما يمر به العالم من تحديات بسبب جائحة «كورونا» التي أدت لإغلاق الأجواء الجوية في العديد من دول العالم، وملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شينجن» الذي تأخر بسبب الجائحة، واستكمال ملف ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد النقطة 162. والصمود في وجه التحديات التي تواجه الكويت، لإبقاء القضية الفلسطينية، القضية المركزية للدول العربية.

وفى مجال الصحة قالت الصحيفة أن تطعيم أكبر عدد من السكان وتشغيل المشاريع الجديدةوأمام وزارة الداخلية تحدى مواصلة الحرب على تجار الإقامات في صدارة أولويات المعالجة. وعلاج اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية.

وفى قطاع «الطيران المدني»هناك تحدي التشغيل الكامل للمطار وعودة حركة السفر، وفى التربية والتعليم تقييم «التعليم عن بُعد» وحسم الاختبارات، وفى قطاع «الإعلام»... الحفاظ على الصحافة الورقية وتعديل «المرئي والمسموع» بحسب صحيفة الراي.