شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد المعلم شقيق وزير الخارجية السورى الراحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المدير العام السابق للشركة السورية الألمانية للاتصالات محمد محي الدين المعلم وهو شقيق وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، ونعت أسرة المعلم في سوريا والمهجر فقيدها الذي توفى فجر أمس.
وشغل المعلم موقع المدير العام للشركة السورية الألمانية للاتصالات التي تأسست الشركة عام 2003، وبدأت شراكة مع "السورية للاتصالات" (حكومية) التي كانت تملك 25 في المئة من رأسمال الشركة.
يذكر أن الوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق وليد المعلم توفى في دمشق في 16 الشهر الماضي.
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