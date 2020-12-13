العدل تكشف عن 3 طرق لتقديم الشكاوى ضد القاضي

أوضحت وزارة العدل كيفية تقديم شكوى ضد أحد القضاة، مبينةً أن ذلك يتم من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء توضيح الوزارة في ردها على استفسار حول كيفية تقديم شكوى ضد القاضي، دون اللجوء لإجراء رفع الواقعة لرئيس المحكمة.
وأضافت أنه يمكن التواصل مع المجلس من خلال ثلاث قنوات؛ هي البريد الإلكتروني ([email protected])، ومركز الاتصال الموحد على الرقم (920002729)، وعبر رابط تقديم شكوى على موقع المجلس ((https://scj.gov.sa/Services/Pages/default.aspx?id=1.
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