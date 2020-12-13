شكرا لقرائتكم خبر عن هل الفلفل الحار يساعد على إذابة الدهون في الجسم؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة مساعدة الفلفل الحار في فتح شرايين القلب وإذابة الدهون. ونفى “النمر” في رده على استفسار أحد المغردين بموقع “تويتر”، صحة هذه المعلومة الخاطئة المتداولة بأنالفلفل الحار يفتح الشرايين ويذوب الدهون.

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