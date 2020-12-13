مكملات غذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف باحثون من كلية لندن الملكية أن تناول بعض المكملات الغذائية من قبل النساء قد يخفض لديهن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ "روسيا اليوم".



وقام فريق الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرها موقع MedRxiv، اليوم السبت، بتحليل بيانات 1,4 مليون مستخدم لتطبيق محمول يتابع أعراض مرض "كوفيد-19"، ومنها معطيات تخص التغذية وتناول المكملات الغذائية.

وتبين من الدراسة أن النساء اللاتي تناولن فيتامينات متعددة وفيتامين دي والأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 والمعينات الحيوية، أكثر حماية من الإصابة بفيروس كورونا من مثيلاتهن اللاتي لم يتناولنها، وهي نتيجة لم يتم رصدها عند الرجال.