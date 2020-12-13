السيسي يصدر "قرارا عاجلا" بشأن طفلة الـ8 شهور

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن "الطفلة ميرا من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور"، مشيرا إلى أنها "تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب".
وأضاف مجاهد، أنه "جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار إلى أن "وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة ميرا عن كثب وماسيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على "توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها".
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