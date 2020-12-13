شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تبتكر سريراً يتحول لصالة تمارين رياضية في ثوانٍ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ابتكرت شركة “بيفوت” البريطانية الناشئة، جهازاً أطلقت عليه اسم “هوم جيم أند بيد” والذي يجمع بين السرير وبين معدات لممارسة التمارين الرياضية.

وأوضحت الشركة أن وظيفة الجهاز بسيطة، فعند النهوض من السرير في الصباح، يُمكن رفع السرير إلى الأعلى بحيث يكون مواجهاً للحائط، والبدء مباشرة بممارسة تمارين الصباح، باستخدام معدات التدريب المثبتة بالسرير من الأسفل.

ويتم تركيب الجهاز على قاعدة فولاذية ثابتة، مما يعني أنك لا تحتاج إلى تركيبه على الحائط أو الأرضية. ومع ذلك، من الممكن تثبيته على الحائط.

ويمكنك أيضًا إرفاق هاتف ذكي أو جهاز لوحي حتى تتمكن من المشاركة في جلسة تدريب أو تمرين عبر الإنترنت، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.