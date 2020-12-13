شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالى عدد الإصابات منذ تفشى الوباء إلى 573622 إصابة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس". وأفادت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 12565, فيما تم تسجيل1772 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 505669 حالة, وبلغ عدد المصابين فى المستشفيات 55388 مصابا, منهم 193 فى العناية المركزة.

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