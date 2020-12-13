عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصدار تصميم لـiPhone 12 Pro بهيكل خشبي صور

الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة ”Caviar“ الروسية النقاب عن إصدار محدود من هاتف ”iPhone 12 Pro“ جديد مستوحى من تصميم الدوائر القديمة لجهاز ”Apple I“ الأصلي.



وأصدر التصميم الخاص بـ“iPhone 12 Pro“‌ تكريمًا لجهاز ”Apple I“ الأصلي، الذي كان أول كمبيوتر تصنعه شركة ”أبل“ الأمريكية.

يتميز الهيكل الخاص بالإصدار الجديد بلوحة مصنوعة من الخشب تشبه تلك المستخدمة في ”Apple I“ مع شاشة مصغرة من التيتانيوم اللامع وأزرار لوحة مفاتيح مع كتابة حروف ”Apple“ بالشكل القديم لها.

من المقرر إصدار 9 نسخ فقط من الإصدار الخاص بهاتف ”iPhone 12 Pro“‌، وتبدأ الأسعار من 9990 دولارًا للتكوين الأساسي.

ويشار إلى أن هناك 63 جهاز كمبيوتر فقط من أجهزة ”Apple I“ ومن المقرر أن تجلب حوالي 400 ألف دولار في المزاد، وتم تفكيك واحد من هذه الأجهزة إلى قطع لتصميم ”Caviar Apple I ‌iPhone 12 Pro“‌.

وكان قد تم إصدار جهاز ”Apple I“ في عام 1976 وتم تصميمه يدويًا بواسطة المؤسس المشارك لشركة أبل، ستيف وزنياك، وكان الكمبيوتر فريدًا على عكس الأجهزة الأخرى، التي تم بيعها في ذلك الوقت.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق ”Caviar“ هاتف ”iPhone 12 Pro“ مستوحى من تصميم ”iPhone 4″مع توقيع مؤسس شركة أبل الراحل، ستيف جوبز.