شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطى عراقى وإصابة آخرين بتفجير سيارة مفخخة شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقي، ، بمقتل شرطى وإصابة 4 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة شمالى بغداد، بحسب "روسيا اليوم". وقال الرائد عبد الكريم العبيدي، إن "سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمدانى فى ناحية حمام العليل 20 كم جنوب الموصل انفجرت اليوم، مما أدى إلى مقتل شرطى وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة". يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى ما زالت تشهد نشاطا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.

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